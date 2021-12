Freiheit ist nicht nur ein Wort

Buchen. Gebannt hören die Schüler der 10a dem 1967 geborenen Mario Röllig zu, denn was er zu erzählen hat, klingt wie aus einem spannenden Film. Doch worüber er berichtet, ist seine Lebensgeschichte: seine Erfahrungen in der Diktatur der ehemaligen DDR und als Gefangener im ehemaligen Stasi-Gefängnis Berlin- Hohenschönhausen.

Bereits zum zweiten Mal ließ Röllig am Mittwoch Schüler des Burghardt-Gymnasiums an seiner bewegten Vergangenheit teilnehmen.

Eigentlich sei es ihm als junger Erwachsener in der DDR materiell nicht schlecht gegangen, so Röllig. Im Service in einem Restaurant am Flughafen in Berlin-Schönefeld habe er relativ viel Geld verdient und konnte sich deshalb viele Dinge leisten, die jungen Leuten wichtig sind.

Gleichzeitig jedoch sah er sich von Kindheit an einem „farblosen“ Alltag und einem System von Regeln ausgesetzt, die es nicht zu hinterfragen galt. Weil er sich weigerte, seine erste große Liebe im Westen für die Stasi zu bespitzeln und deshalb berufliche und private Konsequenzen erdulden musste, fasste er schließlich den Plan, die DDR zu verlassen. 1987 versuchte Röllig über die Grenze von Südungarn nach Jugoslawien zu fliehen, dabei wurde er allerdings von ungarischen Kopfgeldjägern gefangen, von der Grenzpolizei verhaftet und schließlich der Staatssicherheit übergeben. Diese setzte ihn wegen versuchter Republikflucht für drei Monate im Gefängnis in Berlin-Hohenschönhausen fest, wo er sich der Folterpraxis seiner Vernehmer ausgesetzt sah.

Vielen glücklichen Umständen sei es zu verdanken, so Röllig, dass er 1988 als politischer Gefangener durch die Bundesrepublik für 90 000 DM freigekauft und noch im gleichen Jahr aus der DDR ausgebürgert wurde. Um seine Vergangenheit aufzuarbeiten und die traumatischen Erlebnisse bewältigen zu können, engagiert sich Röllig nun seit bereits 22 Jahren in Berlin-Hohenschönhausen, seinem ehemaligen Gefängnis, und führt dort (Schüler-)Gruppen durch die Gedenkstätte.

Sein Vortrag machte den Schülern eines sicher klar: Freiheit ist nicht nur ein Wort, sondern ein besonderes Gut, das in der Vergangenheit hart erkämpft wurde und für das es sich einzusetzen lohnt.