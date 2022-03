Frauenmesse und Andacht

Hardheim. Der Katholischen Frauengemeinschaft mit ihrer Vorsitzenden Hildegund Berberich war es wichtig, dieses Jahr wieder ein Programm zu erstellen. Ziel ist es, Mitgliedern und Interessierten nach dem Veranstaltungsauftakt mit dem ökumenischen Gottesdienst zum Weltgebetstag der Frauen in den nächsten Monaten weitere Angebote zu unterbreiten und die Gemeinschaft zu stärken.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Insbesondere zu den „Frauenmessen“ mit den jeweiligen Kollekten werden sich die Mitglieder mit weiteren Interessierten treffen, und zwar am 25. März, 24. Juni, 23. September und 18. November jeweils um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche. Am 14. April gibt es eine Betstunde in der Liturgischen Nacht und am 18. Mai um 18.30 Uhr eine Maiandacht – auch für die KfD-Gruppen der Seelsorgeeinheit (ebenfalls in der Kirche).

Am 2. Juni steht um 18 Uhr ein Besuch des jüdischen Friedhofs in Kooperation mit der Kolpingfamilie unter Führung von Hans Sieber im Programm. Treffpunkt dazu ist am Hardheimer Sportplatz. Die Frauenwallfahrt führt am 29. Juni wieder nach Walldürn.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Am 7. Juli wird die beliebte Sommerlesung im Pfarrheim in Zusammenarbeit mit der Katholischen Öffentlichen Bücherei im Angebot sein.

Zu der für den 14. Juli angesetzten Jahreshauptversammlung werden Wahlen gehören. In einer weiteren mit der Kolpingfamilie angesetzten Veranstaltung wird am 13. Oktober die Firma A. Leiblein besucht und vorgestellt werden. Z