Forstschlepper im Wald gefunden

Höpfingen. Unbekannte stellten nach Angaben der Polizei zwischen dem 15. November 2022 und vergangenem Mittwoch einen alten Schlepper im Wald bei Höpfingen ab. Zeugen fanden den Deutz-Fahr-Traktor, der vermutlich aus den 1970er Jahren stammt, mit forstwirtschaftlichen Anbauten am Mittwoch zwischen Höpfingen und Glashofen nach der Glashofener Straße an der Gemarkungsgrenze im Staatswald. Das Fahrzeug stand dort vermutlich schon länger und es lief bereits etwas Öl aus. An dem Forstschlepper waren keine Kennzeichen angebracht. Der Polizeiposten Hardheim sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Schlepper oder dem Eigentümer geben können. Sie sollen sich unter der Telefonnummer 06283/50540 melden.

