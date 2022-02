Förderverein sorgte für strahlende Kinder

Waldstetten. Kinder bewegen sich gern und haben ihre Freude am ausgelassenen Spiel. Umso erfreulicher mutet die Spende an, die der Förderverein des Kindergartens St. Josef Waldstetten am Montag der „Kindergartenfamilie“ überreicht hatte – handelt es sich doch um drei Turnmatten und diverse größere, robuste Spielzeugautos im Gesamtwert von über 800 Euro.

Die Freude darüber stand den Mädchen und Jungen, aber auch den Erzieherinnen ins Gesicht geschrieben. Kindergartenleiterin Claudia Schmitt-Böhrer dankte für die „tolle Spende, die alle glücklich macht“ – und darüber hinaus auch für die sonstige Unterstützung des rührigen Fördervereins, der „immer ein offenes Ohr für die Wünsche hat“.

Der Verein als Solcher sei ein Beweis guten Zusammenhalts: „Zahlreiche Waldstettener Bürger sind Mitglied und zeigen dadurch ihre tiefe Verbundenheit mit unserem kleinen Kindergarten“, hob Schmitt-Böhrer hervor und schloss Helga Frisch als Vorsitzende des Fördervereins in den Dank ein. Helga Frisch wiederum betonte die wichtige Bedeutung des Kindergartens als Bestandteil der lebendigen Dorfgemeinschaft. Dem greife man weiterhin gern unter die Arme. ad

