Firma Maler-Hack in Hardheim ist weiter auf Erfolgskurs

Bretzingen. Die Firma Maler-Hack ist weiterhin auf Erfolgskurs. Das bestätigte Geschäftsführer Andreas Hack bei der im Buchener Hotel „Reichsadler“ abgehaltenen Betriebsfeier, in der er sich über ein zwei trotz der Corona-Pandemie solide Jahre freute. Gleichsam wurden mit Brunhilde Hack und Andrej Berg zwei über Jahrzehnte hinweg tragende Säulen der Belegschaft in den Ruhestand verabschiedet. Wie Andreas Hack betonte, habe das in fünfter Generation von ihm und seinem Onkel Hermann Hack geführte Unternehmen „zwei arbeitsintensive und erfolgreiche Jahre“ hinter sich. Das läge auch daran, dass das Baugewerbe von Lockdowns, Hygienekonzepten und weiteren Einschränkungen weitgehend verschont geblieben sei.

Volle Auftragsbücher

Auch gegenwärtig freue man sich über „volle Auftragsbücher“ und müsse aktuelle Kundenanfragen „bereits auf 2023 vertrösten“. Analog dazu seien die Umsätze in den zurückliegenden Jahren stetig gestiegen: „2021 konnten wir den Gewinn mit einer Million Euro seit 2016 fast verdoppeln“, informierte er.

Mit an diesen Erfolgen waren zwei Persönlichkeiten beteiligt, die das Unternehmen über lange Zeiträume hinweg durch vorbildlichen Arbeitseinsatz und immerwährende Unterstützung geprägt hatten. Brunhilde Hack hatte dies seit fast 40 Jahren als „gute Seele der Firma“ getan: „Du warst Sekretärin, Putzfrau, Schreibkraft, Organisationstalent und vieles mehr - und hast nebenher drei Jungs großgezogen“, hob Andreas Hack hervor und dankte für die großartige Hilfe.

Das galt auch für Andrej Berg: 1994 zunächst auf Probe eingestellt und der deutschen Sprache anfangs kaum mächtig, hatte sich der Spätaussiedler rasch integriert. Sowohl sprachlich als auch mit handwerklichem Geschick und dem ihm eigenen Humor kam er bestens an – stets zuverlässig und zumeist im Bereich Gerüstbau. Die Geehrten erhielten Präsente zur Anerkennung und wurden feierlich in den Ruhestand verabschiedet. Mit dem Abendessen klang die Feierstunde aus. ad

