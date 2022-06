Gerichtstetten. Nachdem der SV Gerichtstetten im vergangenen Jahr sein 75-jähriges Bestehen Corona-bedingt nicht feiern konnte, freuen sich die Mitglieder nun um so mehr – auf den Festakt am 24. Juni für geladene Gäste sowie das Sportfest am 2. und 3. Juli mit mehreren Bambini- und Jugendspielen sowie eine Einlage der Schautanzgruppe.

Bubble-Ball-Turnier-Premiere

Am Sportfestsamstag findet ab 18.30 Uhr erstmals ein Bubble-Ball-Turnier statt. Dabei spielen verschiedene Gruppen in riesigen Plastikbällen gegeneinander Fußball. Jedes Team besteht aus fünf Spielern. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung (bis 25. Juni) bei Tobias Eckert, Telefon 0150/12560007 oder bubbleballsvg@gmail.com.

Das Sportfest-Programm:

Samstag, 2. Juli: ab 15 Uhr E-Jugendspiel: TV Hardheim – TSV Buchen; ab 16.30 Uhr D-Jugendspiel: JSG Erftal – JSG Umpfertal; ab 18.30 Uhr Bubble-Ball-Turnier; ab 20 Uhr Live-Musik mit Duo-Banal.

Sonntag, 3. Juli: ab 11 Uhr Bambinispiele: SV Gerichtstetten, TSV Höpfingen, TV Hardheim, VFB Altheim; ab 12.30 Uhr F-Jugendspiele: SV Gerichtstetten, TV Hardheim, TSV Höpfingen, FV Oberlauda; ab 14.45 Uhr C-Jugendspiele: JSG Erftal, JSG Hainst./Hett./Walld., JSG Umpfertal, SpVgg Neckarelz; ab 16.50 Uhr Auftritt Schautanzgruppe SV Gerichtstetten; ab 18.15 Uhr Seniorenspiel: SG Erftal/ SV Pülfringen.