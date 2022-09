Fast sechs Tonnen Äpfel geerntet

Hardheim. Fast sechs Tonnen frischer Äpfel ernteten die Siebtklässler des Walter-Hohmann-Schulverbunds dieser Tage auf Einladung der Gemeinschaft Wohneigentum. Der Erlös kommt den Klassenkassen zugute.

Treffpunkt waren die von den Siedlerfreunden im Rahmen des Streuobstwiesenkonzepts des Landes Baden-Württemberg gehegten Obstbäume entlang der Alten Würzburger Straße und der Querspange. Hier wurden die Mädchen und Jungen in mehrere Gruppen eingeteilt. Gemeinsam mit ihren Klassenlehrern Joachim Gärtner und Andreas Schnepf gingen sie zu Werke und hatten nach einigen Stunden reichlich Obst geerntet, so dass der ZG Raiffeisen in Walldürn und Tauberbischofsheim rund 5500 Kilogramm zur Weiterverarbeitung angeliefert wurden.

„Die Jugendlichen schritten so fleißig zur Tat, dass die Anhänger randvoll mit Äpfeln waren“, freute sich Gemeinschaftsleiterin Irene Leiblein und erklärte, die bereits seit mehreren Jahren mit stetigem Erfolg angebotene Apfelernte-Aktion „auf jeden Fall beizubehalten“. Erfreut zeigte sie sich darüber, dass die Gemeinde einen Container zum Sammeln der Streuobst-Abfälle gestellt hatte: „Da man es nicht mehr an die Grüngutplätze bringen darf, wird die Entsorgung verfaulten Obstes stark erschwert. Man sollte es aber entfernen und fachgerecht entsorgen, um übermäßig viele Wespen oder einen matschig-rutschigen Boden und damit verbundene Unannehmlichkeiten zu vermeiden“, betonte Leiblein.

Ein weiterer Aspekt bestand darin, die junge Generation an die Natur heranzuführen und ihr die tiefere Bedeutung des heimischen Streuobsts näher zu bringen: „Wer die Herkunft unserer Lebensmittel kennt, nimmt sie nicht mehr als selbstverständlich wahr und greift am Tisch mit größerer Wertschätzung zu“, erklärte die Gemeinschaftsleiterin, die gemeinsam mit zahlreichen Aktiven des Vereins und weiteren Helfern im Einsatz war. ad