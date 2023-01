„Fast jedes Orgelwerk hielt besondere Herausforderungen bereit“

Hardheim. „Der Orgelbau befindet sich im Wandel, und trotzdem blicken wir bei Vleugels positiv in die Zukunft“, lautet die Kernbotschaft, welche die Hardheimer Orgelmanufactur Kunden und Freunden in ihrem Brief zum Jahreswechsel zukommen ließ.

„Unsere Aufgaben verändern sich“, heißt es darin, und weiter: „Vor wenigen Jahren haben wir neben wichtigen Restaurierungen noch zwei bis drei gänzlich neue Orgeln im Jahr gebaut, heute ist es manchmal nur noch eine.“

Die Arbeiten würden dabei jedoch vielseitiger, anspruchsvoller und würden eine immer größere Flexibilität verlangen – aber auch Wissen und Erfahrung in vielen Bereichen. „Hier sind wir mit unseren Mitarbeitern fast allen Aufgaben gewachsen und nehmen gerne Herausforderungen an.“

Rückblick auf 2022

In einem kurzen Rückblick erinnerte Vleugels an einige dieser Projekte. „Anfang des Jahres konnten wir in Assmannshausen am Rhein die Restaurierung der mechanischen Kegelladen-Orgel von Martin Schlimbach von 1883 fertigstellen.“ Diese Orgel, die über Jahrzehnte unspielbar war, dürfe jetzt wieder in der frisch renovierten Kirche erklingen.

Gleichzeitig stellte das Vleugels-Team die Arbeiten an der großen „Fischer & Krämer“-Orgel in Lingen (Ems) fertig. „Wir haben mit einem neuen Setzer, einem Glockenspiel, einer durchschlagenden Klarinette und einer Windabschwächung und mit vielen weiteren Verbesserungen diese Orgel für ein vielfältiges musikalisches Gemeindeleben und Konzertaufgaben zukunftsfähig aufgestellt.“

Es folgten Restaurierungen der pneumatischen Maerz-Orgel von 1905 in Hitzhofen und der Siemann-Orgel von 1906 in Giggenhausen sowie der Gessinger-Orgel von 1760 in Uettingen.

„Daneben durften wir 14 weitere Orgeln reinigen und überholen. Fast jedes Orgelwerk hielt besondere Herausforderungen für uns bereit, wie die Ertüchtigung der elektrischen Sicherheit, Neuintonationen, die Sanierung von Schimmelbefall oder Bleizucker. Bei den unterschiedlichsten Windladen- und Traktusystemen konnten wir unsere Erfahrungen einbringen und immer die beste Lösung finden. Eine besondere Freude für uns war dabei die vollständige Wiederbelebung der dreimanualigen Ott-Orgel in der Lukaskirche in Ludwigshafen.“

Die Vleugels-Orgel in der Domkirche in Lampertheim, die „große Blaue“, bekam die letzten bisher vakanten Register Basson 16’ und Bourdon 16’ sowie einen Zimbelstern und sei damit nach 18 Jahren endlich vollendet.

Wobei es auch mal länger dauern könne: „Bei der Restaurierung der Dietz-Orgel in Waldamorbach bauten wir 2022 nach 181 Jahren das letzte vakante Register, ein Kleingedeckt 4’, in die Orgel ein.“

Aktuell arbeite das Team an der Rekonstruktion des Pfeifenwerks der zweimanualigen Johann-Caspar-Beck-Orgel von 1734 in Herrenbreitungen. „Nachdem wir 2019 die technische Restaurierung abschließen konnten, wird in 2023 mit dem letzten Bauabschnitt, der klanglichen Rekonstruktion, auch diese Orgel vollendet sein“, so das Traditionsunternehmen.

Das größte Projekt – auch in diesem Jahr – sei die Restaurierung der großen Konzertsaal-Orgel aus dem Kurhaus in Baden-Baden aus der Werkstatt von Voit.

„Nachdem wir in den 1990er Jahren die Voit-Konzertsaalorgeln in den Stadthallen von Heidelberg und Prag restaurieren durften, haben wir um 2000 diese Orgel, beziehungsweise was davon übrig war, in einem Lager in Karlsruhe-Durlach entdeckt. Unsere Bemühungen, dieses Instrument wieder nach Baden-Baden zu bringen, blieben leider ohne Erfolg. Als das Lager aufgelöst wurde, kauften wir die Orgelteile auf und eine weitere Bestandsaufnahme in unserer Werkstatt zeigte, dass das Orgelwerk zu großen Teilen erhalten ist. Nach vielen weiteren Jahren haben wir nun mit der Gemeinde Erbendorf einen Partner gefunden, um dieses großartige Orgelwerk der Romantik wieder restaurieren und aufbauen zu dürfen.“

Dort biete die große Empore genug Platz, um die Orgel wieder vollständig in einem Generalschweller unterzubringen. Der nicht mehr erhaltene Spieltisch werde nicht rekonstruiert, sondern durch einen modernen Spieltisch mit allen erwünschten Spielhilfen ersetzt.

„Die Insolvenz der weltweit größten Orgelbaufirma Laukhuff Ende 2021 hat auch uns schockiert. Wir haben einzelne, aber wichtige Orgelteile von dort bezogen und von der breiten Erfahrung und der Qualität der Produkte profitiert.“

Nach einer kurzen Unsicherheit habe man das Beste aus der Situation gemacht. „Wir haben zwei erfahrene Mitarbeiter und viele Maschinen übernommen – und konnten Lagerbestände, die wir als Ersatzteile für Instrumente brauchen, aufkaufen.“

Aus der Vleugels-Werkstatt haben im vergangenen Jahr drei Auszubildende erfolgreich die Gesellenprüfung bestanden, zwei wurden als Orgelbau-Gesellen übernommen.

25 Mitarbeiter

Aktuell sei die Hardheimer Orgelmanufactur mit 22 festen und drei freien Mitarbeitern für Orgelprojekte jeder Größe optimal aufgestellt.

Den Grundstein für die Orgelmanufactur legte Hans Theodor Vleugels, als er 1958 nach Hardheim kam und die Orgelbau-Werkstätten der Familie Bader übernahm. Bis zu seinem Tod im vergangenen Jahr war der Orgelbaumeister für die Musiksammlung Vleugels tätig und stand seiner Familie und dem ganzen Team mit seinem Erfahrungsschatz im Orgelbau zur Seite.