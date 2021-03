Hardheim. Das bislang wenig ansehnliche „Bild“ des Mehrfamilienhauses „Wertheimer Straße 1“ (früher Gasthaus „Zur Rose“) ist in absehbarer Zeit Geschichte: Die Familienheim-Baugenossenschaft Buchen-Tauberbischofsheim eG als Eigentümer des Gebäudes legt zur Zeit kräftig Hand an, was auch eine Absperrung im Bereich der Ecke Wertheimer Straße/Walldürner Straße erforderlich werden ließ.

Wie Geschäftsführender Vorstand Thomas Jurgovsky auf Anfrage der Fränkischen Nachrichten wissen ließ, sei die Maßnahme der reinen Fassadensanierung bereits seit Jahren geplant gewesen, um das durch die hohe Verkehrsfrequentierung stark rußbelastete Gebäude aufzuwerten.

„So wurden mehrere Farbaufträge als sogenannte Witterungsmuster aufgetragen, um deren Reaktionen auf die Verschmutzung zu prüfen“, erläutert er. Anhand der Auswertungen hatte sich ein Favorit herauskristallisiert, der nun aufgetragen wird.

Es sei angedacht, die komplette Fassade des Hauses zu ertüchtigen: „Während die der Straße zugewandten Seiten, der Versatz in die Inselgasse und die Flanke zum Pfarrheim noch in diesem Jahr saniert werden, wird die Rückwand 2021 in Angriff genommen“, betont Jurgovsky.

Damit einher geht auch die Aufwertung der Wohneinheiten in Richtung Barrierefreiheit, während diverse Untergeschosswohnungen in Kellerräume umgewandelt werden. Außerdem ist der Eingangsbereich derzeit gesperrt; der Zugang zum Ladengeschäft „Flower Power“ werde gleichermaßen barrierefrei gestaltet.

Die Absperrung rund um das Anwesen wurde auch aus einem rein praktischen Grund nötig: „Der Sockelbereich wird ausgegraben, um aufsteigende Feuchtigkeit vom Straßenbereich abschirmen zu können“, informiert Thomas Jurgovsky abschließend und gibt bekannt, dass die Maßnahme mit rund 215 000 Euro zu Buche schlagen wird.