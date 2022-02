„Faschenachtsdudde“ kam gut an

Waldstetten. Am Faschenachtssamstag hat sich der Vorstand der FG „Stedemer Beesche“ auf den Weg gemacht und den aktiven Mitgliedern sowie der Altersmannschaft eine „Faschenachtsdudde“ vorbeigebracht. Da auch in diesem Jahr keine gewohnte Kampagne stattfinden konnte, wollte die FG ihre Aktiven mit ein bisschen Faschenachtsstimmung überraschen – was ihnen durchaus gelungen ist: Die Dudde nämlich bietet alles, um es sich an Faschenacht daheim so richtig schön zu machen, und natürlich wurde auch an die Jüngsten gedacht.

Mit beladenen Bollerwagen, in denen auch das traditionelle Leberwurstbrot natürlich nicht fehlen durfte, zogen die Beesche schließlich los.

Besuch aus Mudau

Eine große Überraschung wartete auf sie, als sie ins Ünnerdorf kamen: So hatte sich eine stattliche Anzahl der „KaGeMuWa“ aus Mudau auf den Weg nach Stede gemacht – und sie hatten auch ihr Prinzenpaar dabei: Prinzessin Corinna und Prinz Timo mit ihrer Abordnung wurden vo den Beesche herzlich empfangen und begrüßt.

Danach machte sich die Beesche wieder munter auf den Weg und verteilten bei ihrer faschenachtlichen Wanderung durch Stede auch gleich die neuen Kochbücher („Vom Apfel bis zur Zwiebel 2.0“) an diejenigen, die ein Rezept eingereicht hatten. Somit war am Faschenachtssamstag tatsächlich ein bisschen Faschenachtsstimmung im Ort, wenn schon die Prunksitzung nicht stattfinden konnte. ad