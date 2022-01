Hardheim. Wenngleich die Fastnachter auch heuer aus bekanntem Anlass nicht alle Register ziehen können, stimmen in Hardheim zumindest die farbenfreudigen Lumpengirlanden bereits auf die fünfte Jahreszeit ein: Zum Wochenende wurden sie von Aktiven der Fastnachtsgesellschaft „Hordemer Wölf“ aufgehängt, um Autofahrer und Passanten entlang der Umzugsstrecke in der Hardheimer Ortsdurchfahrt zumindest optisch an dem Brauchtum der Fastnacht zu erinnern. Bild: Adrian Brosch

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1