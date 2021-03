Hardheim. Drei Termine zum „bewegten Zukunftsdialog“ sieht der Gesamt-Odenwaldklub für seine Mitglieder – und somit auch für die im Bezirk 7 mit den Ortsgruppen im Neckar-Odenwald-Kreis und im Kreis Miltenberg – vor: am 24. April in Groß-Umstadt, am 8. Mai in Beerfelden und am 12. Juni in Hockenheim.

Wie Bezirksleiter Josef Eck mitteilt, beschäftigt man sich im Verein seit geraumer Zeit mit der Frage, wie ein Prozess in Gang gesetzt werden könnte, von dem der OWK, insbesondere aber auch die Ortsgruppen, profitieren können. Es geht dabei darum, junge Menschen und Familien für das Wandern und das weitergehende vielfältige Angebot im OWK zu begeistern. Man will sich um Mitstreiter bemühen, die bereit sind, sich im Vereinsleben und in die Aktivitäten des Klubs mit einzubringen und Veränderungen in Struktur und Angebot aktiv mitzugestalten.

Zusammen mit Moderatoren sollen zunächst drei Schwerpunkte behandelt werden: „Unsere Vorstände – der Schlüssel zum Erfolg“, „Heimat-regionale Identität und Naturschutz“ und „Wandern populär – erst recht im Verein“. Anmeldungen sind unter www.odenwaldklub.de möglich.

Für die Ortsgruppen des OWK- Bezirks 7 ist die Mitteilung beachtenswert, dass der Bezirksleiter die Einzelheiten für die am 23. April um 17 Uhr im Wanderheim in Buchen vorgesehene nächste Bezirkstagung nach Ostern zugehen lassen wird. Z