Zum Leserbrief „Vom Menschen gemachter Klimawandel“ (FN, 8. Dezember)

Da Herr Popp wieder einmal wissenschaftliche Tatsachen verdreht, hier in Kürze der Faktencheck, geprüft von der MDR-Wissen-Redaktion am 15. Februar:

Wissenschaftler der Harvard University haben simuliert, was passieren würde, wenn der gesamte Strombedarf der USA ausschließlich durch Windkraftanlagen gedeckt würde. In ihrer Studie zeigen sie, dass so viele Windturbinen die Oberfläche über den kontinentalen USA um 0,24˚C erwärmen würden. Dies nutzen Gegner der Windenergie, um die Aussage zu zerreißen und als „globalen Beweis“ in einen anderen Kontext zu setzen. Die Studienautoren betonten jedoch, dass Windparks eine lokale und regionale Oberflächenerwärmung verursachen könnten, dies aber keine globale Erwärmung sei. Denn solche Anlagen führen der Atmosphäre – im Gegensatz zu fossilen Kraftwerken – keine Wärme zu, sondern sorgen nur für eine andere Verteilung.

Mehr gibt es über die Glaubwürdigkeit seiner Aussagen wohl nicht mehr zu sagen.