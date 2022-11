Fahrradfahrer hat fast zwei Promille

Hardheim. In der Nacht auf Freitag ist ein 36-jähriger Fahrradfahrer, vermutlich aufgrund zu hohem Alkoholkonsum, gestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Der Fahrer war gegen 3.30 Uhr mit seinem Fahrrad in Hardheim unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und anschließend stürzte. Er zog sich hierbei eine Luxationsfraktur am linken Sprunggelenk zu. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte bei dem Radfahrer Alkoholgeruch festgestellt werden. Nach Transport in das Krankenhaus in Tauberbischofsheim durch den Rettungsdienst wurde eine Blutentnahme bei dem Gestürzten durchgeführt. Ein bereits zuvor durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von 1,94 Promille. Das Fahrrad

des Mannes wurde zur Eigentumssicherung auf das zuständige Polizeirevier verbracht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1