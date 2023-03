Fahrerflucht in Hardheim

Hardheim. Ohne sich um den von ihr verursachten Schaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich nach Angaben der Polizei eine bislang unbekannte Person von einer Unfallstelle in Hardheim. Die Besitzerin eines Ford Fiesta hatte ihren Wagen am Sonntagmorgen zwischen 8 Uhr und 9.10 Uhr in der Wielandstraße, Höhe Hausnummer 9, geparkt und musste nach der Rückkehr zu ihrem Kleinwagen feststellen, dass dieser frische Unfallschäden aufwies. Nun werden Zeugen gesucht, die den Unfall gesehen haben. Das flüchtige Fahrzeug ist vermutlich silberfarben. Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier Buchen, Telefon 0628/9040.

