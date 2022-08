Fahrer landete bei Hardheim im Graben

Hardheim. Der Fahrer eines BMW landete am Dienstagabend bei Hardheim in einem Straßengraben. Der Mann war gegen 18.45 Uhr auf der Landesstraße 508 von Rüdental kommend in Richtung Hardheim unterwegs, als er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er überfuhr anschließend zwei Leitpfosten und kam im Graben zum Stehen. Es entstand Sachschaden von rund 8500 Euro. Bei der Unfallaufnahme konnte in der Atemluft des Fahrers Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,4 Promille, weshalb er zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht wurde. Er muss nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

