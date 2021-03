Hardheim. Mit hoffnungsvollem Blick nach vorne ist die VHS-Außenstelle um Fortsetzung des Programms bemüht; dies auch in der Hoffnung, dass die wegen der Corona-Pandemie angedachte und verschobene kostenlose Vortrags- und Seminarveranstaltung mit dem Referenten Daniel Frey gemäß den derzeit bestehenden Möglichkeiten auch endgültig am Mittwoch, 12. Mai, um 18 Uhr in der Erftalhalle realisiert werden kann. Behandelt werden soll die mancherlei Aspekte umfassende Frage „Wofür brauchen wir Europa? – Erkenntnisse und Lehren aus der Corona-Krise“. Der Referent aus dem Rednerdienst „Team Europe der EU-Kommission“ wird nicht nur auf die Auswirkungen der Pandemie eingehen, sondern allem auch darauf, warum gerade jetzt ein starkes Europa gebraucht wird. Es soll auch der Blick auf die aus Schwierigkeiten aus der Pandemie resultierenden Konsequenzen gerichtet werden. Anmeldungen unter Telefon 06283/8338 oder 5851. Z