Eulennachwuchs nicht nur in Rüdental

Hardheim. Zur Zeit der Neugründung der NABU-Gruppe Hardheim im Jahr 1988 gab es im Raum Hardheim bereits längere Zeit keine Schleiereulen mehr. Das war zumindest die Einschätzung von Willi Hollerbach, damals über die Region hinaus bekannter Experte im Natur- und Artenschutz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Gruppe erhielt von Helmut Weber, der bis heute eine Vogelpflegestation in Bad Friedrichshall leitet, bei der Anlieferung eines Mäusebussards mit gebrochenem Flügel am 19. März 1988 zwei junge, gesund gepflegte Schleiereulen zur Auswilderung mit nach Hardheim. Die Tiere wurden von Dieter Popp und Bernhard Heß in der damaligen Schafscheune (Elmar Schwinn) in den zuvor eingebauten Eulenkasten gesetzt.

Im Jahr darauf gab es tatsächlich erstmals wieder drei junge Schleiereulen in Hardheim. In den folgenden Jahren wurden weitere zwölf Eulenkästen in Scheunen, Kirchen, in der Erftalhalle und einem Wohnhaus in Hardheim, Schweinberg, Bretzingen, Rütschdorf, Vollmersdorf, in der Breitenau, in Hettingen und Königheim eingebaut.

1993 wurden in fünf Kästen insgesamt 40 Junge aufgezogen. In der Schafscheune gab es einen einmaligen Rekord von zwei Bruten mit acht und neun Jungen, im Kirchturm zwei mal fünf. 2007 gab es ein ähnlich gutes Ergebnis von zwei mal acht Jungeulen bei Paul Beuchert in Rütschdorf.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Bis 2008 wurden insgesamt 293 junge Eulen nachgewiesen und zum Teil auch beringt. Die Population schien stabil. In den drei Kästen in Schweinberg gab es allerdings nie eine erfolgreiche Brut. Recht bald verdichtete sich die Vermutung, dass es dort am Uhu liegen muss, der damals schon im Steinbruch brütete und wiederholt im Ortsbereich gesehen wurde. Schließlich wurde dann auch in Bretzingen der Uhu gesehen und brütet dort bis heute. In der Folge gab es ab 2009 auch dort keine Schleiereulen mehr.

Ab 2011 gab es sechs Jahre lang keinen Bruterfolg mehr in den betreuten Kästen. Eine Ursache war ein konstant geringes Nahrungsangebot. Eulen sind wie Greifvögel, Fuchs und andere auf Mäuse angewiesen und richten die Zahl ihrer Nachkommen nach dem Nahrungsangebot.

Uhu gehört und gesehen

2017 gab es in Rütschdorf nochmals drei junge Schleiereulen. Danach schien es vorbei zu sein, zumal der Uhu aktuell mehrmals in Hardheim gehört und gesehen wurde.

Um so überraschender und erfreulich, dass es in diesem Jahr in der Feldscheune von Gerhard Ballweg und in der Scheune von Elmar Hippler in Rüdental wieder Eulennachwuchs gab. In Rüdental wird zur Zeit noch ein Jungtier (Zweitbrut) gefüttert. Bis es flügge ist, werden noch zehn bis 14 Tage vergehen. Es wird spannend bleiben zu verfolgen, ob es auch künftig im Raum Hardheim Schleiereulen geben wird. Die Zahlen von bis zu 40 Jungtieren wird es trotz vieler Brutplätze sicher nicht mehr geben.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Hauptverursacher für den Rückgang ist in erster Linie der Mensch, der Umgang mit der Natur allgemein und auch die Entwicklung in der Landwirtschaft. Die fehlenden offenen Scheunen konnten durch Nistkästen ersetzt werden.

Es gibt aber kaum noch Scheunen, in die sich Mäuse im Winter zurückziehen können und in denen dann die Eulen Nahrung finden können, wenn alles zugeschneit ist. Strukturen in der Landschaft, wo sich Mäuse halten können, werden immer weniger. Überall werden Wegränder bis auf die Grasnarbe abgemäht, selbst manche Naturschutzflächen werden – häufig nicht nachvollziehbar – wie das Grün eines Golfplatzes zu Tode gepflegt.

Sorge bereitet die Tatsache, dass von den zehn in diesem Jahr endlich wieder gesehenen Jungeulen sechs starben, bevor sie flügge wurden. Fünf lagen vor den jeweiligen Scheunen, eine bei der Kontrolle am 23. Oktober frisch verendet am Brutplatz. Verhungert konnte sie nicht sein, denn es lagen zwei tote Mäuse als Futtervorrat daneben. Das hatte es in der Zeit zwischen 1988 und 2011 nie gegeben.

Übrigens: Am 21. Februar des laufenden Jahres hat die NABU-Gruppe Hardheim den 69. Pflegling, einen extrem geschwächter Turmfalken, in Bad Friedrichshall abgegeben. Über die Jahre waren aber auch zwölf junge Schleiereulen dabei. Am 23. November 2005 gab es in der Schießmauer in Hardheim eine Zweitbrut mit vier fast flüggen Jungen. Es war ein Wintereinbruch mit viel Schnee angesagt, der auch eintrat.

In Pflegestation überwintert

Weber sagte, dass die Jungeulen verhungern würden, weil die Elterntiere genug zu tun haben würden, für sich selbst genügend Nahrung zu finden. Also wurden die Tiere aus dem Kasten geholt und überwinterten in der Pflegestation.

Am 28. September 2010 wurden acht ausgehungerte Jungeulen aus dem Kirchturm Hardheim geholt und ebenfalls nach Bad Friedrichshall gebracht. Vermutlich war eines der Elterntiere umgekommen.

Die Mehlschwalben hatten dieses Jahr vielfach nur eine Brut. Der Regen im Juni (123 Liter) und die vergleichsweise kühlen Sommermonate veranlassten die Tiere, in 20 der 24 Nester des Schwalbenbaums von Karl Schneeweis in Höpfingen zum Teil sehr viel Nistmaterial einzutragen. Das tun sonst nur Sperlinge. Für Mehlschwalben ist das ungewöhnlich. Nur vier Nester waren wie in den Jahren zuvor nicht ausgepolstert. Hinzu kam sicher das immer geringer werdende Nahrungsangebot. Die meisten Elternpaare sahen wohl keine Chance auf eine Zweitbrut. Es gibt angesichts der schlechten Bruterfolge die berechtigte Sorge, dass im nächsten Jahr nicht mehr alle 24 Nester belegt werden.