Hardheim/Dornberg. Eine Eselswanderung bot der Freizeit- und Ferienreiterhof Odenwald in Dornberg am Donnerstag im Rahmen des Hardheimer Ferienprogramms an. Von Dominik Englert erhielten die Teilnehmer zunächst Informationen über die Tiere. Nachdem alle beim Putzen der Vierbeiner selbst „Hand angelegt“ hatten, wurde zu einem Spaziergang aufgebrochen. Beim Hofladen Brenneis in Vollmersdorf wurde eine kleine Pause eingelegt – und es gab Eis für alle Teilnehmer. Bild: Elmar Zegewitz

