Eselhalter bildeten sich weiter

Dornberg. Aus ganz Deutschland angereiste Mitglieder des Vereins „Not- eselhilfe“ trafen sich am Wochenende auf dem Freizeit- und Ferienreiterhof Odenwald in Dornberg. Anlass war eine Weiterbildung zu Exterieur, Anatomie und Biomechanik bei Eseln. Referent Gerd Saretzki erläuterte Wirbel, Gelenke, Muskeln und Bänder eines Esels und ihr Zusammenspiel. Nach viel Theorie ging es in den Praxisunterricht. Die Eselstuten Charlotte, Klara und Laila ließen sich geduldig hin- und herführen, damit die Teilnehmer ihren Gang beurteilen und Probleme erkennen konnten. Muskeln und Sehnen durften ertastet, Hufe begutachtet werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wichtig war dabei zum einen Mängel zu erkennen, zum anderen Wege zu finden, körperliche Defizite abzustellen oder entsprechend behandeln zu können, um den Tieren größere gesundheitliche Probleme zu ersparen.