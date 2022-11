Es wird dunkler

Hardheim. In Hardheim gehen die Lichter aus. Nein, nicht im übertragenen, sondern im wahrsten Sinne des Wortes. In der Nacht zum Mittwoch haben Mitarbeiter des Bauhofs damit begonnen, einzelne Straßenlampen auszuschalten. Das Ganze geschieht in folgendem Zusammenhang: Da sich der Gemeinderat dazu entschlossen hat, entgegen einer Verordnung zu Energiesparmaßnahmen für Kommunen doch Weihnachtsbeleuchtung aufzuhängen, soll nun gerade in den Bereichen, in denen die besinnlichen Lichtlein leuchten, dadurch Energie gespart werden, indem man auf „doppelte Beleuchtung“ verzichtet. „Wir schauen in den nächsten Tagen, ob die Sicherheit für Verkehrsteilnehmer, vor allem für Fußgänger, dadurch weiter gewährleistet ist“, sagte Bürgermeister Stefan Grimm auf FN-Nachfrage.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zusätzlich informierte Bauhofleiter Nico Beyer auf Anfrage, dass vor allem im Industriegebiet „hinter dem Aldi“ künftig viele Lampen nicht brennen werden. mf

In manch Hardheimer Straße ist es seit Dienstag dunkler. Um Energie zu sparen, wurden einige Straßenlampen ausge-schaltet – vor allem da, wo die Weihnachtsbeleuchtung hängt. © Fürst