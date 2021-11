Es gibt wieder „Hippen to go“

Schweinberg. Nachdem der Weihnachtsmarkt in Hardheim Corona-bedingt nicht stattfinden kann, bietet der Musikverein Schweinberg seine traditionellen Hippen wieder „to go“ an. Vorbestellungen von Sechser- oder Zehner-Päckchen können bis zum 27. November per E-Mail (info@mv-schweinberg.de), per Telefon (06283/2260370) oder über das Facebook/ Instagram-Konto des MVS eingehen. Die Hippen können unter Einhaltung der aktuellen Hygiene-/Abstandsregelungen am Samstag, 4. Dezember, zwischen 15 und 17 Uhr am Proberaum in Schweinberg abgeholt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der komplette Erlös geht der Jugendarbeit des Musikvereins zugute.