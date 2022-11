Erzählung über Toleranz und Freundschaft

Hardheim. „Deutschland liest vor – mach’ mit“: Unter diesem Motto stand am Freitag der Deutsche Vorlesetag, der auch in Hardheim Station gemacht hatte. Die Aktion versteht sich als Initiative der Stiftung Lesen, der Deutsche Bahn Stiftung und der Tageszeitung „Zeit“. Sie soll die Gesellschaft auf die hohe Bedeutung des Vorlesens hinweisen, was in Hardheim dank der engagierten „Vorleserinnen“ Jessica Vleugels, Andrea Seeber und Andrea Mohr sicher gelungen ist. Dazu hatte Büchereileiterin Beate König die Gemeindebibliothek geöffnet, in der sie die Kinder und die „Vorleserinnen“, die den Vormittag organisiert hatten, begrüßte. König informierte über die Einrichtung, die keine Schulbücherei ist, sondern eine frei zugängliche öffentliche Einrichtung und über 7000 Medien zur Ausleihe vorhält. Dazu gehören auch die für Kinder populären LÜK-Lernspiele.

Jeweils nahezu alle Gruppen der Kindervilla Kunterbunt sowie des katholischen Kindergartens St. Franziskus lauschten gebannt der gefühlvollen Geschichte von „Irgendwie Anders“, eine warmherzige, bildhafte Erzählung über Toleranz, Zusammenhalt und wahre Freundschaft. Die Geschichte ergab lebendige Gespräche, an deren Ende eine klare Aussage stand: Jeder ist auf seine Art und Weise „irgendwie anders“, aber doch „irgendwie was Besonderes“ und kann irgendetwas besonders gut. Damit die Aussage des seit 2004 ausgerichteten Vorlesetags – Vorlesen schenkt allen Spaß und kann Grundstock für ein lebenslanges Hobby namens „Lesen“ sein – mit nach Hause genommen wird, erhielt jedes Kind ein Buchpräsent. ad