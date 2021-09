Höpfingen/Hardheim. Nachfolgende Kinder gehen in der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen im Madonnenland zur Erstkommunion.

Samstag, 11. September, in Höpfingen, St. Ägidius: Hedda Dargatz, Adrian Dirion, Katharina Dopar, Lena Dörr, Max Engel, Leya Farrenkopf, Gabriela Kqiraj, Julius König, Alessandra Page, Mia Rathmann, Alexander-Joel Sauer, Ylvie Weidner (alle Höpfingen), Noah Heuser, Marie Miko, Eliza Stadtmüller (alle Waldstetten).

Sonntag, 12. September, in Hardheim, St. Alban: Damiano Binkis, Lucie Brand, Elias Gutruf, Victoria Göth, Marek Hauck, Marie Leinberger, Maike Schmidt, Marcel Schwabauer, Marie Schweitzer, Alexandra Seib, Elisa Weihbrecht, Lucy Stancl (alle Hardheim), Clara Frank (Erfeld), Lea Heck, Luzia Heck, Benjamin Meisel (alle Gerichtstetten), Simon Baumann, Luca Dörr, Selina Gehrig, Fernando Greulich, Benjamin Hofer, Luis Kuhn, Theresa Pogorzelski, Jan-Niklas Ulbrich (alle Schweinberg).

Die für die Erstkommuniongottesdienste zur Verfügung stehenden Plätze in den Kirchen sind an die Festgemeinde vergeben. Für alle anderen Gemeindemitglieder besteht die Möglichkeit, am Sonntag, 12. September, um 9 Uhr in Schweinberg um 10 Uhr in Erfeld und um 10.30 Uhr in Höpfingen die Messe mitzufeiern.

