Hardheim. Auch wenn die „Wilde Weinbergstulpe“ streng geschützt und seit Jahren immer weniger in Hardheim festzustellen ist, gibt es derzeit erstaunliche viele Exemplare in der Wachholderheide, einem etwa 50 Hektar großen Naturschutzgebiet auf Hardheimer Gemarkung, zu sehen. Früher wurde dieses Gebiet auch zum Weinanbau genutzt. Die Reste der ehemaligen Weinbergterrassen sind stellenweise noch deutlich zu sehen. Noch für kurze Zeit ist die „Wilde Weinbergtulpe“ (Tulipa sylvestis Link) dort zu sehen. Die Pflanze ist 20 bis 40 Zentimeter hoch, die Blüte besteht meist aus drei schmal-lanzettlichen Blättern, welche einen bis zwei Zentimeter breit und vier bis sechs Zentimeter lang sind. Sie gehört zur Familie der Liliengewächse und wurde 1983 zur Blume des Jahres gewählt. Sie kommt in Weinbergen, Gebüschen und selten in feuchten Wäldern in Süddeutschland und Südeuropa vor und ist streng geschützt. En

