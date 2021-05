Erholungsse bei Hardheim: Ein Schönes Ziel für Spaziergänger und Radfahrer

Hardheim. Reizvoll als Naherholungsgebiet für alle, dem Schutz und der Erhaltung der Tier- und Pflanzenwelt und vor allem auch dem Sportfischerverein Erftal dienlich ist der Erholungssee „Bücholdswiesen“.

Dessen von der Gemeinde mit den Sportfischern betriebener Bau an der Erfa oberhalb der „Wohlfahrtsmühle“ wurde nach zweijähriger Bauzeit 1986 oberhalb der Wohlfahrtsmühle abgeschlossen und ist für Spaziergänger und Radfahrer ein viel beachtetes Ziel.

Die Erhaltung des Sees ist vor allem für den Sportfischerverein Erftal ein erstrebenswertes Anliegen, der sich mit einem beachtlichen Kostenaufwand an dem Bau beteiligt hat. Vieles war zuvor von diesem Verein versucht worden, um zu einem vereinseigenen Angelsee zu kommen. Standorte Richtung Schweinberg, Rüdental und Bretzingen waren in die enge Wahl gezogen worden.

Dank des Engagements der Gemeinde Hardheim hat es geklappt: Die Gemeinde kaufte die Grundstücke, und der Sportfischerverein baute den See. Das war gemäß den Unterlagen der Sportfischer ein „Riesenvorhaben“: Da ging es einmal um die Finanzierung und zum anderen um die vielen zu leistenden Arbeitsstunden. Immerhin zählte der von 14 Mitgliedern 1974 gegründete Verein zu dieser Zeit schon 60 bis 70 Mitglieder, von denen sich nicht wenige mit großem Einsatz beteiligten.

Nachdem der See 1986 fertiggestellt war und sich der Verein für die Hege und Pflege des Geländes verpflichtet hatte, durfte dort am 1. Juli 1987 das erste Mal geangelt werden.

Weil für Hege und Pflege Geräte notwendig wurden, wurde nach dem Umzug der Kläranlage bei der Gemeinde Interesse an dem nahe liegenden alten Pumphaus bekundet. Der Sportfischerverein bekam schließlich dank der Unterstützung von Bürgermeister Hornberger „grünes Licht“ und konnte mit dem Umbau beginnen.

Das erste Fischerfest fand 1975 am Sportplatz im sogenannten „Beduinenzelt“ statt. Das Fischerfest erfreute sich großer Beliebtheit in der Bevölkerung und fand in der Folgezeit an verschiedenen Plätzen statt – und garantierte dem Verein auch dringend notwendige Einnahmen für die Finanzierung der Vorhaben.

Seit rund 20 Jahren kommen die Freunde dieses Festes gerne auf das Grundstück der Sportfischer im Erftal beim „Bücholdswiesensee“ und sind gespannt, ob sich ihnen in diesem Jahr die Chance zum Feiern eröffnen wird.