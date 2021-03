Hardheim. Im Alter von 81 Jahren ist am Samstag der Hardheimer Walter Günther gestorben. Er war ein erfolgreicher Geschäftsmann, ein auf seine Familie stolzer Ehemann, Vater und Großvater und zudem ein am Gemeinde- und Vereinsgeschehen interessierter Bürger.

Walter Günther verbrachte seine Schul- und Ausbildungszeit in seinem Geburtsort Gerlachsheim, in Würzburg und in Aschaffenburg. Er kam nach Hardheim, als sein Vater 1958 das Anwesen in der Walldürner Straße 29 kaufte und dort zudem eine Landmaschinenwerkstatt, einen Kfz-Betrieb mit Verkauf und Reparatur sowie eine Fahrschule gründete. Zunächst war Walter Günther dort als Kfz-Geselle tätig, später wurde er Geschäftsführer. Im Anschluss an seine Bundeswehrzeit zeigte sich Günther weiter zielstrebig und ehrgeizig und legte bereits 1961 die Meisterprüfung im Kfz-Handwerk ab. Von da an leitete er selbstständig den ursprünglichen Landmaschinenbetrieb und entwickelte diesen erfolgreich weiter.

Walter Günther starb am Samstag im Alter von 81 Jahren. © Zegewitz

1962 heiratete er Christa Weiß. Aus der Ehe gingen Tochter Andrea und Sohn Elmar hervor.

1965 gab es den ersten Bauabschnitt für die Volkswagenvertragswerkstatt und die zusätzliche Übernahme der Marke Volkswagen im Jahr 1966. 1973 wurde in Walldürn ein Zweigbetrieb gegründet. Ab 1976 vervollständigte Audi das Neuwagenprogramm. Der Betrieb in Hardheim wurde Volkswagen- und Audi-Direkthändler. Schon 1979 folgte daher ein großer Umbau am Betriebsstandort Hardheim, der Bau eines Ausstellungsraumes mit über 500 Quadratmetern Schauraumfläche und Verdoppelung der Werkstattfläche sowie die Einrichtung einer professionellen Autolackiererei. In Walldürn gab es 1995 den Neubau der Präsentationsräume. In der Folgezeit wurde auch schon die Nachfolge geregelt: Sohn Elmar, in dritter Generation Kfz-Meister und -Betriebswirt, ist seit 1999 geschäftsführender Gesellschafter.

Am Betriebsstandort Walldürn ging es im Jahr 2000 mit einem großen Erweiterungsbau, dem Bau eines Audi-Hangars mit einer Schauraumfläche von über 500 Quadratmetern, bei dem markenspezialisierten Audi-Partner weiter. Damit einher ging die Vergrößerung des Ersatzteillager- und Logistikbereiches. Am Betriebsstandort Hardheim folgte 2003 ein Erweiterungsbau mit Optimierung des Hofkonzepts und der Umgestaltung der Gebrauchtwagenwelt-Außenfläche sowie Bau und Umsetzung einer professionellen Kunden-Direktannahme. Und schließlich ist das Autohaus Günther GmbH mit seinem Audi- und VW-Standort in Walldürn und dem Skoda-, VW-Service und dem VW-Nutzfahrzeuge-Service Hardheim 2016 eine strategische Systempartnerschaft mit der Wolfert-Gruppe eingegangen.

Die Handwerkskammer zeichnete Walter Günther in Anerkennung seiner beruflichen Tätigkeit 2011 mit dem Goldenen Meisterbrief aus. Aus der beruflichen Tätigkeit von Walter Günther resultierte über die Alltagsgeschäfte im eigenen Betrieb hinaus seine Aufgabe als Delegierter bei der Kfz-Innung Mannheim und im Gesellenprüfungsausschuss.

Daneben bewies er weitgehendes Interesse am örtlichen und überörtlichen Geschehen und am Vereinsleben. Er gehörte lange Jahre dem Aufsichtsrat der damaligen Volksbank Walldürn-Hardheim und heutigen Volksbank Franken und ebenso dem Vorstand des Freundes- und Förderkreises Krankenhaus Hardheim an.

Zudem war er unter anderem Gründungsmitglied des Golfclubs Glashofen und des Fechtclubs Hardheim-Höpfingen. Und seine Förderung tat sowohl der Fußball- wie der Handballabteilung des TV Hardheim gut. Nicht vergessen werden darf seine Treue zum „Club 64“.

Über all dieses hinaus gehörten Walter Günthers Liebe und Stolz seiner Familie mit seiner Frau Christa an der Spitze, seinen Kindern und Enkelkindern.

Die Beerdigung findet am Donnerstag, 25. März, um 14.30 Uhr auf dem Friedhof in Hardheim statt.