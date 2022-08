Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Erfatal-Museum - Nach der Schließung wegen mangelnden Brandschutzes wollen die Verantwortlichen des Vereins nicht den Kopf in den Sand stecken Erfatal-Museum in Hardheim: Hoffnungen ruhen in einer Expertin

Der Schock über die plötzliche Schließung des Erfatal-Museums saß tief. Dennoch wollen Brigitte Scheuermann und Jutta Biller nach vorne blicken. Der Verein soll nicht aussterben.