Hardheim. Wenn jetzt langsam wieder die ersten warmen Sonnenstrahlen Richtung Frühling zeigen, bietet das Erfatal ganz besondere Reize. Bald erwacht die Natur und es fängt dann an zu blühen und zu sprießen.

Die Erfa ist ein Flüsschen, dessen Quellgebiet bei Buch am Ahorn liegt, und das nach 36 Kilometern bei Bürgstadt in den Main mündet. Von ihrem Quellgebiet aus betrachtet, fließt die Erfa zunächst durch das Bauland und dann durch den Odenwald.

An ihren Ufern passiert sie dabei die reizvollen Orte: Buch am Ahorn, Gerichtstetten, Erfeld, Bretzingen, Hardheim, Breitenau, Riedern, Pfohlbach, Eichenbühl und letztlich kurz vor ihrer Mündung Bürgstadt.

Das Flüsschen Erfa war somit einst und jetzt eine energetische Lebensader für die an ihm gelegenen Orte. Die Erfa lieferte die Antriebskraft für Mühlen, Sägewerke, Werkzeugmaschinen und Generatoren zur Stromerzeugung. Die Herkunft und Bedeutung des Namens „Erfa“ ist aus streng wissenschaftlicher Sicht noch nicht endgültig gesichert geklärt. Am wahrscheinlichsten scheint aber, dass der Name auf das althochdeutsche Wort „erpf“ (= braun) zurückgeht mit der Deutung, die Erfa ist „Die Braune“ oder besser: „Der Braunbach“.

Das Wassereinzugsgebiet der Erfa umfasst eine Fläche von 248 Quadratkilometern. Der durchflossene Höhenunterschied von der Quelle bis zur Mündung beträgt 242 Meter. Bereits ab Mitte der 1950er Jahre hatte der damalige weitsichtige Bürgermeister Kurt Schmider versucht den Fremdenverkehr anzukurbeln und zu etablieren.

Dazu erschien im Richter-Verlag Heidelberg der Reiseführer „Hardheim zwischen Odenwald und Taubertal im nordbadischen Bauland gelegen“. Unter den folgenden Bürgermeistern Ernst Hornberger, Heribert Fouquet und Volker Rohm wurden ebenfalls wichtige infrastrukturelle Planungen getroffen und umgesetzt, wie der Hardheimer Mühlenweg und diverse Rad- und Wanderwege rund um Hardheim.

Die Gründung der Touristikgemeinschaft Odenwald ist ebenfalls ein wichtiger Baustein gewesen, fehlt nur noch die Anbindung an den Tourismusverband liebliches Taubertal. Bedingt durch die Corona-Pandemie werden sicherlich auch in diesem Jahr viele Urlaub in Deutschland machen und auch die Gegend rund um das reizvolle Erfatal besuchen. En

