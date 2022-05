Hardheim. Wer in den vergangenen Tagen auf der B 27 durch Hardheim gefahren ist, dem wird aufgefallen sein, dass es am Erfapark immer mal wieder kräftig staubte. Die Mitarbeiter der Firma Wilhelm Knepper stecken mitten in den Abrissarbeiten des ehemaligen Norma-Marktes und der angrenzenden Gebäude. Auf diesem Gelände wird Platz für den neuen Rewe-Markt geschaffen. mg/Bild: Maren Gress

