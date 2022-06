Der Planentwurf für die Neugestaltung des Kurt-Schmider-Platzes vor dem Erfapark wurde in der Sitzung des Hardheimer Gemeinderats am Montag vorgestellt. Vorgesehen ist, dort Kurzzeitparkplätze auszuweisen. In der Grafik sind zehn Stellplätze ausgewiesen. Der Gemeinderat will nur sechs, höchstens aber acht zulassen.

© Schoofs Immobilien