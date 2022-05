Es staubte gewaltig an diesem Dienstagmorgen am Hardheimer Erfapark, als der große Bagger anrückte und Stein für Stein begann, das erste Gebäude entlang der Würzburger Straße abzureißen. Von der einstigen Videothek „Lauer“, in der zuletzt ein Döner-Imbiss seine Speisen verkaufte, war gegen 9 Uhr schon nicht mehr viel übrig.

Die Fachfirma Wilhelm Knepper aus dem

...