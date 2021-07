„Er wächst und gedeiht mit unseren Kindern“

Hardheim. Bäume leben länger als Menschen. So wird sich die „Nachwelt“ sicher noch lange an die verabschiedeten „Vorschulmäuse“ des Gemeindekindergartens („Kindervilla Kunterbunt“) erinnern: Am Freitag trafen sie sich an dem am Bolzplatz nahe der Querspange gepflanzten „Erinnerungsbaum“.

„Das Ahornbäumchen wächst und gedeiht mit unseren Kindern“, hielt Katharina Hack in ihrer Begrüßung fest, in der auch den zahlreichen Sponsoren gedankt wurde.

Während der Setzling von der Firma Fliesen-Fillsack (Erfeld) gespendet wurde, gestaltete die Maschinenfabrik Gustav Eirich ein Schild zur Erinnerung. Die Holzlatten für die von den Kindern farblich ausgestalteten Bänke stiftete das Sägewerk Volk (Bretzingen); die nötigen Farben stellte das Team von GEA-Maler bereit. Die Stahlgestelle der Bänke lackierte das Höpfinger Unternehmen Kuhn - und die farbenfreudigen T-Shirts der Kinder gestaltete Rebecca Ehrenfried-Dittmar (Gerichtstetten).

Das und auch die unter Beweis gestellte Kreativität wusste Bürgermeister Volker Rohm zu loben. Weiterhin sei der als Standort ausgewählte Bolzplatz ein idealer Platz, an dem die Mädchen und Jungen „ihren“ Baum jederzeit beim Wachsen zusehen können. Auch sei die Aktion an sich ein positives Ausrufezeichen für mehr Nachhaltigkeit zugunsten der Natur. Einen kurzen Regenschauer arbeitete der Bürgermeister gekonnt in seine Ausführungen ein: „Der Baum hat Hunger auf Regen, damit er wachsen kann“, erklärte er und dankte den impulsgebenden Eltern sowie allen Sponsoren. Dann lud er im Namen der Gemeinde am extra bestellten „Eiswagen“ alle zu einem guten Eis ein - wie es sich im Sommer gehört. ad

