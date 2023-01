Entscheidung im Februar

Hardheim. 90 Minuten waren für diesen Tagesordnungspunkt vorgesehen, am Ende ging es dann doch deutlich schneller. Kämmerer Bernd Schretzmann brachte die Hardheimer Gemeinderäte in der Sitzung am Montag im Schnelldurchlauf auf den neuesten Stand, was den Haushalt 2023 der Gemeinde angeht.

Seit der Einbringung des Zahlenwerks durch Bürgermeister Stefan Grimm in der Dezember-Sitzung (wir berichteten) hätten sich Änderungen ergeben, die nun in den Entwurf mit eingearbeitet wurden. Das ordentliche Ergebnis verschlechtere sich um rund 60 000 Euro, sagte der Kämmerer, ehe er noch einmal auf die wichtigsten Eckdaten einging: Die Gemeinde investiert hauptsächlich in Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen. Es sei nach aktuellen Stand keine Kreditaufnahme notwendig. Die Pro-Kopf-Verschuldung sinke auf 826 Euro.

Der Haushalt wird in der nächsten Gemeinderatssitzung am 27. Februar verabschiedet. Üblicherweise geben die Fraktionen bei der Verabschiedung des Zahlenwerks auch ihre Stellungnahmen ab. mg