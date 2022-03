Engagiertes Wirken wurde gewürdigt

Hardheim. Der im Alter von 74 Jahren gestorbene, in Hardheim gut bekannte Siegfried Olschewski wurde am Freitag beerdigt. Bei der Trauerfeier wurden Stationen seines Lebens noch einmal in Erinnerung gerufen, unter anderem seine Zeit in der Carl-Schurz-Kaserne und seine langjährige Odenwaldklub-Zugehörigkeit.

Als Vorsitzender des OWK Hardheim ließ Peter Köhler in Anbetracht der rund 35 Jahre währenden Mitgliedschaft Olschewskis eine Laudatio auf den Verstorbenen folgen. Köhler sprach vom „bitteren Verlust eines in verschiedensten Bereichen des Wanderklubs engagierten Mitglieds“. In der Ortsgruppe sei Olschewski lange Zeit stellvertretender Vorsitzender und für die Schriftführung und die Pflege der Homepage zuständig gewesen. Dem Gesamt-Odenwaldklub habe er sich als Gauwegemeister und Wegbezeichner zur Verfügung gestellt.

Auf Olschewskis berufliche Tätigkeit als Soldat und die Zusammenarbeit mit ihm in Hardheim blickte sein damaliger Vorgesetzter Hauptmann Bernhard von Bothmer (4. Inst.Btl 12) zurück. Er erinnerte an die Unterstützung der Jugendarbeit mit Mitteln, die aus dem Erlös der von Olschewski als Liebhaber von Jazz und mit passender Musik organisierten Westernfeste in der Kaserne stammten. Z

