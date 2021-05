Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Nabu-Ortsgruppe Hardheim - Nabu-Ortsgruppe Hardheim vergab Preis an den Pfadfinderstamm Wildenberg-Süd / 95 000 Tiere vor dem Tod bewahrt Engagement zur Rettung von Amphibien in Rippberg mit dem Umweltpreis 2020 gewürdigt

Für die Rettung von Amphibien in Rippberg hat die Nabu-Ortsgruppe Hardheim die Umweltpreise 2020 an den Pfadfinderbund Wildenburg-Süd und an Christian Hammer vergeben.