Engagement des „leistungsstarken Teams“ gewürdigt

Hardheim. Schweren Herzens sah sich die Geschäftsführung der Hollerbach-Gruppe veranlasst, die traditionelle Weihnachtsfeier aus Gründen der Verantwortung für die Gesundheit aller Teilnehmer abzusagen. Aus diesem Grund haben Dr. Antonia Hollerbach und Dr. Maximilian Hollerbach den langjährigen Mitarbeitern für ihre Treue auf internem Wege gedankt. Unter Berücksichtigung der Umstände und Einschränkungen im Zusammenhang mit der Pandemie sind die Geschäftsführer mit der Entwicklung aller Unternehmensbereiche in 2021 sehr zufrieden; alle Projektaufträge konnten zur vollsten Zufriedenheit der Kunden verwirklicht werden. „Das alles ist und war nur im Einklang mit unserem leistungsstarken Team und Dank des großen Engagements unserer Mitarbeiter möglich“, so Dr. Maximilian Hollerbach. Dem fügte Dr. Antonia Hollerbach hinzu: „Der ’Stresstest Corona’ hat aber auch gezeigt, dass wir in den wesentlichen Unternehmensbereichen gut und solide aufgestellt sind und uns bestens an die geänderten, nicht einfachen Verhältnissen anpassen konnten.“ Auch wenn in den nächsten Monaten wieder kurzfristige Einschränkungen, Verzögerungen und möglicherweise auch Handlungszurückhaltungen zu erwarten seien, würden alle Betriebe der Hollerbach-Gruppe positiv auf das neue Jahr schauen.

Folgende Arbeitsjubilare der Hollerbach-Gruppe wurden ausgezeichnet:

Für fünfjährige Betriebstreue: Kamel Alhasani (Hardheim), Veronika Ballweg (Collenberg), Tsvetelina Dafinkichova (Marktheidenfeld), Thomas Gerner (Ahorn-Schillingstadt), Philipp Gilgenberg (Külsheim), Fabienne Kranz (Tauberbischofsheim), Georg Link (Buchen-Hainstadt), Marcel Maghiari, Waldemar Miljutin (beide Hardheim), Katharina Nikitin (Buchen), Constantin Oprea (Hardheim), Jonas Steinbach (Tauberbischofsheim) und Gheorghe Voicu (Hardheim).

Für zehnjährige Betriebstreue: Johannes Frodl (Ahorn-Eubigheim), André Freynik (Tauberbischofsheim und Reinhold Hämmerle (Hardheim).

Für 20-jährige Betriebstreue: Verena Denz (Hardheim-Bretzingen), Miriam Diehm (Külsheim), Christian Flicker (Wertheim), Klaus Hergenhan (Sachsenhausen und Bartosz Rochnowski (Hardheim).

25-jährige Betriebstreue: Waldemar Helwer (Kleinheubach), Christian Schellenberger (Weckbach) und Dieter Schubert (Walldürn).

30-jährige Betriebstreue: Sascha Erbacher (Külsheim-Steinbach) und Rene Rusch (Amorbach).

35-jährige Betriebstreue: Nicolai Dombrowski (Miltenberg).

40-jährige Betriebstreue: Axel Richter (Buchen). hs