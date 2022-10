Engagement der Erzieherinnen gewürdigt

Hardheim/Höpfingen. In sieben Kindergärten leisten 52 Fachkräfte, Erzieherinnen in Voll- und Teilzeit oder Ausbildung an 295 Kindern einen wichtigen Dienst an den Jüngsten der Gemeinden Hardheim und Höpfingen.

Am 4. Oktober ermöglichte der Pfarrgemeinde- und Stiftungsrat der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen im Madonnenland allen Erzieherinnen eine Oasen- und Fortbildungstag im Pfarrheim Hardheim.

Regina Köhler, mit dem diözesanen Auftrag der pastoralen Begleitung von Kindertagesstätten, übernahm das inhaltliche Programm. Sie führte in das ABC der Selbstfürsorge (Achtsamkeit, Balance, Connection) ein und referierte über die fünf Sprachen der Liebe. Wichtig war allen, dass genügend Zeit für den Austausch untereinander blieb.

Im Namen des Pfarrgemeinderates gratulierte Carmen Meszaros allen Erzieherinnen, denen vom Seelsorgeteam im Laufe der letzten beiden Jahre bei ihrem Jubiläum nur im ganz kleinen Kreis oder kurz im Freien auf dem Kinderspielplatz gratuliert werden konnte. Für 25 Jahre wurden Sylvia Hefner, Monika Pföhler, Tanja Bader-Hauck und Carolin Eichkorn geehrt, auf 20 Jahre im Dienst an den Kindern schaut Stefanie Kugler zurück, auf zehn Jahre Marina Endrich, Anja Henn und Nadine Höring.