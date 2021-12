Eirich-Krippe erinnert an den im März verstorbenen Grafiker

Hardheim. Im März starb der Künstler und Grafiker Gebhard Eirich, der aus Hardheim stammte und ein Nachfahre von Philipp Eirich (1648-1701) war. 2009 schuf Gebhard Eirich die sogenannte „Eirich-Krippe“, welche für die Bevölkerung in der Bäckerei Dietz-Thorwart ausgestellt war. Bei der Herstellung der Krippe folgte Eirich einer alten Tradition – und stellte die Szene der Geburt Christi im Stall von Bethlehem mit einem Regionalbezug zu Hardheim darzustellen. Angeregt wurde er durch die tschechischen Ausschneidekrippen von Jan Cáka und Jiri Knapowsky. Die Geburt Christi hat er in den alten Ortskern in der Hofackerstraße (heute Würzburger Straße) ins Hardheim des Jahres 1947 „verlegt“. Der Geburtsstall befindet sich im Torbogen des ehemaligen Anwesens Henn. Links im Bild zu sehen ist das alte Rathaus am Marktplatz und das ehemalige Gasthaus „Zur Rose“. Darüber ist auf dem Berg die St. Josephkapelle zu entdecken. Die Pfarrkirche St. Alban, der „Erftaldom“, und das Schloss schließen sich an. Weiter zu sehen ist der Marstall und die Zehntscheune (Erftalhalle). Außerdem stellte Gebhard Eirich damals bekannte Persönlichkeiten aus Hardheim mit ihren charakteristischen Tätigkeiten dar. Bild: Torsten Englert

