Eirich geht mit „NextWork“ neue Wege

Hardheim. Der Mittelstand hat noch immer mit seinem angestaubten Image zu kämpfen und wirkt auf junge Absolvent oft unmodern und starr. Eirich beweist, dass Tradition und Mut für Veränderungen gut kombinierbar sind und scheut sich nicht, auch in der Gestaltung der Arbeitsumgebung neue Wege zu gehen.

Im Sommer wurde ein Projekt ins Leben gerufen, um die Zusammenarbeit zwischen Produktmanagement und Marketing zu verstärken und gleichzeitig das Konzept „NextWork“ bei Eirich auszutesten.

Ziel war, zusammenzuwachsen und mit neuen Methoden besser zusammenzuarbeiten. Gemeinsam wurden Antworten auf Fragen gesucht: „Wie kann eine optimale Arbeitsumgebung für unsere Teams aussehen?“ – „Wie wollen wir unsere Zusammenarbeit gestalten, um erfolgreich zu sein?“

„Design Thinking Methode“

Unter der Leitung von Design-Thinking-Coach und Creative-Mind Tobias Greissing fand ein zweitägiger Workshop in Würzburg als Kick-off für das Projekt statt. „Design Thinking“ basiert auf der Annahme, dass Probleme besser gelöst werden können, wenn Menschen unterschiedlicher Disziplinen in einem kreativen Umfeld zusammenarbeiten, gemeinsam eine Fragestellung entwickeln, die Bedürfnisse und Motivationen von Menschen berücksichtigen und dann Konzepte entwickeln, die mehrfach geprüft werden.

Kreativität zulassen

Mit einem „NextWork“-Konzept als Zielbild für die neue Art der Zusammenarbeit entwickelte das 13-köpfige Team in Begleitung des Coaches eine Vision. Das Team diskutierte, welche Umgebung positive Arbeitsergebnisse fördert und Freiraum für die Entfaltung neuer Ideen gibt. Der „Workspace“ soll zur Kollaboration einladen und für die vielfältigen Anforderungen des Office-Alltags individuelle Möglichkeiten anbieten.

So gibt es neben den klassischen Schreibtischen (Ankerplätze) auch Stehtische für aktives Arbeiten, Nischen zum Zurückziehen in Hochkonzentrationsphasen, Kollaborationsräume, ausgestattet mit Materialien für verschiedenste Innovationsmethoden und bequeme Sitzsäcke, Sessel und Sofas für entspannte Pausen und Soloarbeit.

Eine schallisolierte „Telefonzelle“ ermöglicht ungestörte Video-Meetings und ein mobiler Großbildschirm fungiert als digitales Whiteboard und interaktive Präsentationsfläche. „Der Gedanke hinter unserem Projekt war, dass wir die Menschen in den Prozess einbeziehen, die es betrifft, anstatt die Dinge von ’oben herab’ vorzugeben. Schon bei der ersten Besprechung zeigte das Team große Bereitschaft und Motivation, da es um die Mitgestaltung der eigenen Arbeitsatmosphäre ging. Wir freuen uns sehr, dass uns die Geschäftsführung die Freiheit und das Vertrauen gegeben hat, uns aktiv einzubringen und progressive Methoden für den Fortschritt willkommen sind“, so Maximilian Dunkel, Marketingleiter der Eirich-Gruppe.

Vom Moodboard in die Realität

„Eirich ist nicht nur in puncto innovative Mischer und Aufbereitungs-Technologien offen für Neues, sondern auch bei der Gestaltung der Arbeitswelt. Wir sind begeistert, von dem Einsatz aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihre Zeit und Ideen für das neue Konzept beigetragen haben“, so Stephan Eirich, Geschäftsführer.

Der tatsächliche Umbau des Büros hat im September begonnen. Mit viel Engagement und einem großen Maß an Eigenleistung hat das Team die Räumlichkeiten umgestaltet.

Unter dem Leitgedanken „Reduce, Reuse, Recycling“ wurde Platz geschaffen und neben bestehendem Mobiliar auch vorhandene Messeausstattung genutzt. Das Projektteam hatte bei der Umsetzung immer das angestrebte Budget im Blick und holte sich bei der Vorstellung der Ideen den Zuspruch der Geschäftsführung ein.

Was als Pilotprojekt für eine Abteilung gestartet ist, hat nun Inspiration für das ganze Unternehmen geschaffen. So gibt es bereits Überlegungen, wie die neuen Ansätze in den einzelnen Abteilungen individuell genutzt werden können, um für alle Mitarbeiter einen optimalen „Workspace“ zu schaffen – auch für die Produktion.

Kevin Mechler, Leiter „People & Organization“: „Mit der Möglichkeit der gemeinsamen Gestaltung des Workspace – teamindividuell – lässt Eirich auch auf Menschenebene zu, was auf Kundenebene bereits ein Erfolgsmodell ist. Jeder Mensch ist unterschiedlich, und das ist gut so. Eirich will die individuellen Stärken eines jeden einzelnen unternehmensweit so kombinieren, dass der beste Erfolg für alle möglich wird. Hier beginnt gelebte Diversität.“