Fränkische Nachrichten Plus-Artikel In der Schweinberger Pfarrkirche - Gelungene Einstimmung in den Advent mit Liedern, Texten und Geschichten / Gemeindeteam wirkte mit Einstimmung auf den Advent in Schweinberg hat die Herzen der Gäste erreicht

Viele Mitwirkende sorgten in der Schweinberger Kirche für eine gelungene Einstimmung in den Advent. © Wolfgang Kaufmann