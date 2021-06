Einstimmiges Votum für Umgehung und Kreisel

Hardheim. Auf Antrag der CDU-Fraktion befasste sich der Hardheimer Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag erneut mit dem Thema Umgehungsstraße. Fraktionsvorsitzender Michael Messer hatte nämlich in der vergangenen Sitzung gefordert, öffentlich und deutlich darüber abzustimmen, wie sich die Räte zur Umgehung und zum angesprochenen Kreisel positionieren (wir berichteten).

AdUnit urban-intext1

Das seit Jahrzehnten brisante Thema Ortsumgehung erhielt durch eine Online-Wahlkampfveranstaltung im Rahmen der Landtagswahl im März neuen Aufwind. Daraufhin hatte MdB Alois Gerig eine klare Positionierung vonseiten der Gemeinde gefordert, ob an den Bemühungen weiter festgehalten werden soll. In einer Pressemitteilung betonte Bürgermeister Volker Rohm bereits, dass die Belastung durch die Verkehrssituation ein entscheidender Faktor für die weitere Entwicklung Hardheims sei. Zeitnah könne hier ein Kreisel am Ortseingang von Schweinberg für Entlastung sorgen (die FN berichteten ebenfalls).

In zwei getrennten Abstimmungen votierten die Räte einstimmig dafür, das Projekt Ortsumgehung Hardheim weiterhin zu befürworten. Zudem wurde die Verwaltung beauftragt, schnellstmöglich die zuständigen Behörden für die Errichtung eines Kreisels am Ortseingang aus Schweinberg kommend zu kontaktieren. mg