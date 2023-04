Einseitige Sperrung sorgte für Staus

Hardheim. Auto- und Lkw-Fahrer, die in den vergangenen beiden Tagen durch Hardheim gefahren sind, mussten viel Geduld mitbringen. Eine einseitige Sperrung in der Ortsdurchfahrt auf Höhe des Reisebüros sorgte für lange Staus, die teilweise bis an den Ortseingang aus Höpfingen kommend, reichten. Eine Ampelanlage regelte den Verkehr. Laut dem stellvertretenden Bauamtsleiter Bernhard Popp verlegt die Firma Tomac aus Buchen dort einen Gashausanschluss. Die Arbeiten sollen laut Popp an diesem Donnerstag bereits abgeschlossen und die B 27 wieder freigegeben sein. mg/Bild: Maren Gress

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1