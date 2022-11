„Eine Insel für Betroffene“

Hardheim. Mit seiner Vielzahl „stiller Feiertage“ animiert der November zum gezielten Auseinandersetzen mit Leben und Tod. Eine Unterstützung dazu möchte der Trostweg im Erftaldom St. Alban sein, den das Team Trauerseelsorge der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen im Madonnenland mit Wolfgang Kaufmann und Christine Schmitt sowie den Gemeindereferentinnen Uschi Butterweck und Claudia Beger erstellte.

Sechs Stationen

Vor wenigen Tagen aufgebaut, besteht der Trostweg aus sechs Stationen. „Sie bauen nicht aufeinander auf, so dass jeder sich die zu seinen Empfindungen passende Station aussuchen und dort verweilen kann“, erklärt Claudia Beger.

So gehe es auch nicht darum, alle Stationen zu besuchen – so wie jeder anders um seine Verstorbenen trauert, findet er seine Gefühle auch in unterschiedlichen Stationen wieder.

Gleich die erste Station widmet sich dabei jenen Fragen, die sich fast jeder beim Heimgang eines geliebten Menschen stellt: Wohin führt das Leben nach dem Tod? Warum ist es, wie es ist? Und wer versteht und begleitet mich in meiner Trauer? Mit einem thematisch passenden Gebet und dem Verweis auf das Musikstück „Ist da jemand?“ versucht die von Wolfgang Kaufmann gestaltete Station, die Seele Trauernder von schwarzen Schatten zu befreien.

„Perlen der Trauer“

Wenige Meter davon entfernt besteht die nächste Station aus „Perlen der Trauer“, die in verschiedenen Farben bereit liegen. Sie wurde von Uschi Butterweck konzipiert. „Hier kann sich jeder Besucher eine Perle aussuchen, die ihn anspricht und die einzelnen Farben tiefer mit Leben und Tod in Verbindung bringen“, betont Beger. Während Grün als Farbe der Hoffnung – ein in Krisenzeiten wie einem Abschied besonders wichtigen Element – gilt, wird die weiße Perle als Sinnbild von Licht und Freude geschildert.

Eine besondere Rolle kommt durchsichtigen Perlen entgegen: „Transparenz erfordert den Mut, sich selbst anderen Menschen und Gott zu öffnen“, schildert die Gemeindereferentin.

Die dritte Station rückt die Pieta im Torhaus des Erftaldoms in ihren Mittelpunkt. Bewusst wird hier auf erklärende Texte und Impulse verzichtet, um die Sorgen direkt an die Pieta zu bringen: „Vielen Trauernden bedeutet die Nähe zur Mutter Gottes, die ihren Sohn verloren hat, mehr als die Nähe zum Herrgott selbst“, spricht Claudia Beger aus Erfahrung.

Dazu passt eine kurios anmutende Beobachtung: „Langsam löst sich die Goldfarbe der Pieta ab, weil Gläubige ihre Hand auf die Figuren legen. Anders als früher wird auf Tuchfühlung gegangen, um Nähe zu spüren und Halt zu finden“, merkt sie an. Die vierte Station widmet sich einem oftmals verkannten Aspekt: Auch Kinder trauern. Das tun sie jedoch anders als Erwachsene: „Kinder trauern im Hier und Jetzt. In der Minute, in der sie trauern, tun sie es einfach – sie können sich aber auch gut verstellen und ihre Gefühle verstecken“, erklärt Claudia Beger.

Während Erwachsene im Trauermoment meist durch eine kontinuierlich gedämpfte Grundstimmung getragen werden, leben Kinder von Situation zu Situation. Die ausgelegten Steine stehen dabei für die Geborgenheit und Sicherheit, die vor allem Kinder und Jugendliche in extrem herausfordernden, unbekannten Situationen benötigen: „Der Stein in der Hand vermittelt das Gefühl, nicht allein zu sein – ganz gleich, ob man um den geliebten Opa oder um die Familienkatze trauert oder sich in der Schule verlassen und einsam fühlt“, bekräftigt Beger. Ergänzt wird die von Christine Schmitt gestaltete Station durch Bilderbücher zum Thema.

Die fünfte Station widmet sich dem Jahresthema der Seelsorgeeinheit: „Wer auf Gott vertraut, ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt wird“. Dargestellt wird das Motto durch einen Baum, der die Namen aller Verstorbenen des Jahres enthält.

Die Stärke und Beharrlichkeit eines Baumes steht dabei auch für den Ruheort, den viele Trauernde benötigen: „Trauer kostet sehr viel Energie. So bedarf es Ruhezonen, an denen man auftanken kann“, erklärt Claudia Beger, die neben der Station auch eine Meditation erstellte. Diese kann mittels eines QR-Codes mit dem eigenen Smartphone abgespielt werden und soll zu neuen Perspektiven animieren. „Man sollte sich öffnen für das, was einem hilft und einen nährt – erst recht in Ausnahmesituationen“, bemerkt sie. Die sechste Station erinnert mit ausliegenden Büchern voller Sterbebilder an liebgewonnene Menschen und schafft eine vertrauensvolle Atmosphäre. „Hier kann man an seine geliebten Verstorbenen denken und vielleicht noch einen ganz persönlichen, stillen Abschied nehmen“, so Claudia Beger abschließend.

Der seit 2015 jährlich neu gestaltete Trostweg ist dabei nur eines der Angebote, mit denen das Team Trauerseelsorge sich an Trauernde wendet: „Was wir anbieten, versteht sich als Inseln für Betroffene, die mit ihrer eigenen Trauer in Berührung kommen möchten“, betont Beger und erinnert etwa an Einzelgespräche nach Absprache, die der absoluten Schweigepflicht unterliegen.