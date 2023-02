Eine furiose Narrenschau

Schweinberg. Das Beste aus der Bütt, schmissige Gardetänze und ein gerüttelt Maß an Humor in fünf frohen Stunden: So lassen sich die beiden Prunksitzungen der FG „Lustige Vögel“ Schweinberg beschreiben, die am Wochenende für eine an zwei Abenden volle Turnhalle sorgten. Die furiose Narrenschau bestand aus 21 Programmpunkten – zum Großteil von eigenen Akteuren. Für Stimmungsmusik sorgte der von Kevin Nied geleitete Musikverein Schweinberg.

Nach dem traditionellen Prolog von Joachim „Jogi“ und Andreas Michel übernahm Präsident Christian Elbert die Moderation: Er grüßte die närrische Vogelschar gemeinsam mit dem Prinzenpaar (Prinzessin Katharina I. und Prinz Christian I.), ehe das dreifach-donnernde „Vögel Helau“ und das Vögellied den passenden Rahmen für den Einmarsch der neun Gastabordnungen aus dem Narrenring Main-Neckar schufen. Für die Gäste sprach Sven Dargatz (FGH 70 „Höpfemer Schnapsbrenner“) ein Grußwort.

Das eigentliche Programm begann mit einer Premiere: Flinken Schrittes wirbelten mit den „Nesthäkchen“ (trainiert von Alexandra Eisenhauer und Carina Lecking) die jüngsten Eigengewächse der „LuVö“ über die Bühne – darunter auch zwei Jungen. Angesichts flotter Bewegungen und sichtlicher Freude kann es nur heißen: Weiter so! Anschließend zeigte sich ein alter Bekannter in Bestform - und kam er nicht allein: Nachtwächter Andreas Poser hatte seine Tochter Antonia mitgebracht. In Versform glossierten sie zahlreiche Ereignisse vom nicht mehr auffindbaren Ehemann auf schrägen Wegen nach Lourdes bis hin zum teuren (tierischen) Bürgermeister und der Polizeikontrolle im Kreisverkehr, ein Frontalangriff auf die Lachmuskeln.

In „arabische Nächte“ wurde das begeisterte Publikum von der gemischten Schautanzgruppe der FGH 70 „Höpfemer Schnapsbrenner“ entführt. Einen mindestens genauso hohen Unterhaltungswert versprachen zwei Büttenreden. Zunächst brillierte Dieter Koch als „Schwomer Bote“. Gekonnt erinnerte er an allerhand aus Politik und Gesellschaft. Egal ob Corona, die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, den neuen Nimbus Baden-Württembergs als „The Länd“ oder nicht ganz so enthaltsame katholische Geistliche hohen Ranges – auf alles hatte er die passende Antwort parat: „Ich sag’ ja nix - ich mein’ ja bloß!“, rief er.

Es folgten Michael Messerer und Hermann Schwinn, die als „zwei schräge Vögel“ mit Herz, Hirn und Humor aus dem Nähkästchen plauderten: Ihr Thema waren „feminine Charakterbeobachtungen“, gewitzt in frech-sympathische Lieder verpackt.

Mit einem pfiffigen Tanz zu rasanter Musik erfreute im Anschluss die von Sabrina Pierskala und Melanie Welti trainierte Kindergarde.

„Mehr als elf Zeilen“

Nach den Ehrungen wartete Bürgermeister Stefan Grimm mit „etwas mehr als elf Zeilen“ auf: Ein weiterer Volltreffer. In neonfarbigen Kostümen trumpfte die Schülergarde (trainiert von Ramona Schmitt und Silvia Schwinn) auf, deren Darbietung zu südamerikanischen Rhythmen nichts zu wünschen übrig ließ. Auch die in beachtlichem Tempo antretende Jugendgarde (trainiert von Katharina Kleiner und Kristin Rüttiger) wusste mit einem umwerfenden Tanz zu gefallen.

Aus dem Leben der Kartoffelbauern erzählte schließlich Joachim „Jogi“ Michel, ein weiterer Altmeister der Schwomer Faschenacht. Hemdsärmelig und wortgewandt, huldigte er Bauernschläue und Ideenreichtum, Stöpferli und Zemmetli sowie Pommes und Kroketten: Ein humoristischer Genuss! Dass die „Tagesschau“ beileibe keine trockene Reihe nüchterner Wortmeldungen ist, bewiesen Lukas Weidinger, Philipp Faulhaber und Andreas Michel. Für sie wurde die Bühne rapid in ein Nachrichtenstudio umfunktioniert, ehe allerhand Launiges die ohnehin ausgelassene Stimmung zusätzlich erheiterte, Seitenhiebe auf Hardheim, Waldstetten, allerhand „Promiklatsch“ und natürlich die illustre Gästeliste des „Schwomer Dschungelcamps“ durften nicht fehlen.

Als liebevolle Hommage an das „Spiel des Lebens“ verstand sich die Revue der Juniorengarde (trainiert von Alexandra und Sandra Eisenhauer). Leichtfüßige Bewegungen zeichneten ein ganzes Leben von Schule und Berufswahl bis zur Rente nach – höchst originell und mit manchem Funken Wahrheit. Dann lohnte sich ein Blick auf den Jahresorden umso mehr: Auf ihm sind jene „Geburtstagskinder“ verewigt, die nun loslegten: Gestatten, die „Schloußberg-Eulen“. Seit 33 Jahren decken sie auf, was Schweinberg bewegt. Heuer waren es „kulinarische“ Erlebnisse in Wertheim-Village, ein allzu üppig befüllter Sandkasten, die Schnitzelwochen am Klettenberg und eine launige Zugabe über eine nicht ganz problemlose und weinselige Reise nach Königheim. Aber am Ende des Tages und erst recht am Morgen danach ist keiner fehlerfrei!

Auf die „Zielgerade“ bog man tänzerisch ein – und zwar mit dem ausdrucksstarken Tanz der gemischten Schautanzgruppe des TSC Walldürn und „Umschüler“ Wolfgang König (FGH 70 „Höpfemer Schnapsbrenner“). Abgerundet wurde die grandiose Sitzung durch zwei weitere Prunkstücke des „LuVö“-Reigens: zum Einen mit dem schwungvollen Tanz der Prinzengarde (trainiert von Linda Steinbach und Nina Leuchs), nach dem trotz aller Faschenachtsfreude manche Träne vergossen wurde: Nach 19 Jahren wurde Linda Steinbach von der Bühne verabschiedet.

Dynamische Parodie

Auf die Spitze trieb es einmal mehr das Männerballett: Trainiert von Jessica Huber und Carina Lecking, erwies sich der Schautanz als ausgesprochen dynamische Parodie auf manchen „Superhelden“ - natürlich mit Zugabe!

Weit nach Mitternacht und nach einem weiteren Schunkler dankte Präsident Christian Elbert allen Mitwirkenden - was natürlich noch lange nicht das Ende der Sitzung bedeutete: Bis in die Morgenstunden feierte die illustre Narrenschar weiter: Vögel Helau! ad