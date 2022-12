Eine besondere Schulstunde

Höpfingen. Tore, Milo und Lars sind drei wackere Jungs. Hilfsbereit, offen und zuversichtlich suchen sie nach Lösungen so und decken manchen Fall auf, an dem die Erwachsenen sich die Zähne ausgebissen haben: Et voilà - die Kinderbuch-Helden des Obrigheimer Autors Marco Banholzer. Mit ihm und seinen drei jungen literarischen Freunden starteten am Montag die Kinder der Schule Höpfingen in die neue Woche: In der Aula traf man sich zur spannenden Autorenlesung.

Willkommene Abwechslung

Die willkommene Abwechslung vom Stundenplan führte die Mädchen und Jungen an das Buch „Fledermäuse auf Burg Steinsberg“ heran. Wie nahezu jedes Werk Banholzers spielt es in der Metropolregion Rhein-Neckar – dieses Mal auf der Burg bei Sinsheim.

Dort beginnt alles mit einem gemütlichen Ausflug, bis in der Burgschänke merkwürdiger Mann mit blutiger Wunde auftaucht: Völlig außer sich berichtet von aggressiven, gefährlichen und bissigen Fledermäusen. Schnell ist den drei jungen Detektiven aber klar, dass die Geschichte so nicht stimmen kann: Das stinkt zum Himmel! Die Erwachsenen sehen es aber anders: Sie glauben dem Alten und kommen immer seltener auf die Burg und in die Schänke. Kim, die Tochter des Wirts, klagt Tore, Milo und Lars ihr großes Leid: Wenn alle die Lügen glauben, kommen eines Tages sicher gar keine Gäste mehr – und dann muss die Familie die herrliche Umgebung verlassen, in der Kim alle ihre Freunde hat. Gemeinsam gehen sie auf die Suche, die nicht erfolglos bleibt: Schon bald machen die Vier einige seltsame Entdeckungen, hören zwei Stimmen, sehen fremde Autos mit verräterischen Aufschriften und einen Mann mit langem schwarzem Mantel und schwarzem Hut.

Es ist von einem rätselhaften Paket die Rede, von einer Firma in Sinsheim und von einer Verkettung mysteriöser Zufälle: Was ist da los? Mit dem Bus ziehen sie nach Sinsheim, wo sich die sonderbaren Vorfälle zu häufen beginnen - und dann ist einer des wackeren Quartetts wie vom Erdboden verschluckt. Wo soll das nur enden?!

Einfühlsame Art

Mit seiner freundlichen und einfühlsamen Art verstand es Marco Banholzer, auf die jungen Leser einzugehen. Gekonnt baute er Spannungsbögen auf, unterlegte die Erzählungen mit Bildern der Verfilmung und lieferte ein gutes Argument für interessanten Lesestoff, mit dem man die heimische Region noch besser kennenlernen kann: Seine Bücher spielen nicht nur auf der Burg Steinsberg und in Sinsheim, sondern auch in Eberbach, auf der über Haßmersheim thronenden Burg Guttenberg, am Katzenbuckel und in der Eberstadter Tropfsteinhöhle. In einer Fragerunde nahm er sich viel Zeit für die Anliegen der Höpfinger Kinder.

Organisiert hatte die Lesung Ingrid Engel: Die Leiterin der Gemeindebibliothek verwies darauf, dass alle zwölf Bücher Marco Banholzers zum Bestand der Einrichtung gehören. ad