Einblicke in die Vielfalt der Musik ermöglichen

Schweinberg. Der Musikverein Schweinberg geht mit „Let´s go WILD – Die große MVS-Safari“ auf abenteuerliche Entdeckungsreise. Das neue Nachwuchsprogramm bietet Abenteuer, Spiele, Musik und Spaß für kleine Entdecker, die mutig, neugierig, mindestens sechs Jahre alt sind und hast Lust auf Abenteuer haben?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die mehrwöchige, spannende Entdeckungsreise der Safari-Crew findet ab 26. März im ein- beziehungsweise zweiwöchigen Rhythmus immer samstags von 9.30 bis 11.30 Uhr im Proberaum des Musikvereins in Schweinberg statt, die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Als Teil des Nachwuchsprogrammes „MVS for Kids“ möchte der Musikverein Schweinberg mit „Let´s go WILD – Die große MVS-Safari“ den Kindern und Jugendlichen einen kleinen Einblick in die Vielfalt der Musik ermöglichen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Vor allem das gemeinsame Miteinander und der Spaß sollen bei den Treffen nicht zu kurz kommen. So stehen passend zum Motto diverse Spiele, verschiedene Musik- und Bastel-Workshops, sowie Dschungelprüfungen auf dem Programm.

Zusammen mit Musikern der MiniBand erarbeiten die Kinder in den kommenden Wochen außerdem zwei Mitmach-Konzerte, welche als großer Höhepunkt dann am 21. und 22. Mai in der Schweinberger Turnhalle den Familien, Freunden und der Bevölkerung präsentiert werden.

Ein kleiner Unkostenbeitrag in Höhe von insgesamt 15 Euro ist zu entrichten.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3