Einblick in die neuen Räume gewährt

Hardheim. Gemeinsam mit Bürgermeister Volker Rohm warfen die Mitglieder des Verwaltungs-, Bildungs- und Finanzausschusses der Gemeinde Hardheim zu Beginn ihrer jüngsten Sitzung zunächst einen Blick in die neue Gemeindebücherei. Deren Leiterin Beate König erläuterte das Konzept und informierte über die bevorstehende Einweihung der Räumlichkeiten im Erdgeschoss des sanierten „Traktes 300“ (die FN berichteten).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kosten reduziert

Aus einem Soforthilfeprogramm des Bundes, durch Spenden von Volksbank und Sparkasse sowie die Unterstützung der Hollerbach-Stiftung und des Lions-Club Madonnenland sowie weiterer Firmen konnten die Kosten der Gemeinde reduziert und die Ausstattung verbessert werden.

Behandelt wurden im weiteren Sitzungsverlauf auch eine vom TV Hardheim ins Auge gefasste Umstellung der Beleuchtung des Stadions wie auch des Kunstrasenplatzes sowie Unterhaltungsmaßnahmen am Kunstrasenbelag.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Flutlicht-Maßnahme werde durch Sportfördermittel des Badischen Sportbundes gefördert und empfehle sich allein aus Gründen des nachhaltigen Umgangs mit Energie und Verbesserung der Energieeffizienz.

Nach umfassenden Beratungen erfolgte der Beschluss, dass die Gemeinde der Umstellung der Beleuchtung des Kunstrasenplatzes auf LED zustimmt, wobei die Maßnahme mit Gesamtkosten in Höhe von 38 861 Euro (Sportförderung 30 Prozent, bei Projektträger Jülich beantragt: 30 Prozent) zu Buche schlägt. Voraussetzung für die Gewährung der Zuwendung ist die vertragliche Regelung der künftigen Zuständigkeit des TV Hardheim für die laufende Unterhaltung der Platzbeleuchtung, wie dies auch in den Ortsteilen praktiziert werde.

Anschließend wurde vom Gremium der Auftrag zur Intensivreinigung und Nachverfüllung des Kunstrasenplatzes in Hardheim in Höhe von 7700 Euro an die Firma Polytan (Burgheim) vergeben.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Zusatzausrüstung

Im weiteren Verlauf der Sitzung wurde nach Erläuterungen durch den Leiter des Gemeindebauhofs, Nico Beyer, und Bauamtsleiter Daniel Emmenecker dem Erwerb der Zusatzausrüstung des gemeindlichen Baggers mit Anbaugeräten – wie Schlegelmulcher, Gestrüppmäher, Ast- und Heckenschere – zugestimmt.

Dadurch sollen Mäh- und Mulcharbeiten an Straßen, Wegen und Plätzen sowie in Wald und Feld künftig weitgehend in Eigenregie durchgeführt werden. Dies habe neben zeitlich deutlich höherer Flexibilität auch Arbeitsschutzgründe, trage aber auch zur Arbeitserleichterung vor allem im schwierigen Gelände bei.

Ebenso befürwortet wurde die Ersatzbeschaffung eines Schleppers mit Frontlader für den Bauhof. Z