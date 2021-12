Hardheim. Der 1931, also vor 90 Jahren, in Würzburg eröffnete, jedoch zuvor 300 Jahre lang verzögerte Seligsprechungsprozess für den vor 395 Jahren (1625/26) in Hardheim wirkenden Kaplan Liborius Wagner fand 1973 in Rom seinen Abschluss.

Danach wurde Liborius Wagner 1974 im Petersdom von Papst Paul VI auch in Anwesenheit von Hardheimer Wallfahrern selig gesprochen.

Eine Gedenktafel erinnert an den Geistlichen. © Elmar Zegewitz

Seitdem stieg bei den Katholiken in Hardheim nachdrücklich das Interesse zur Verehrung dieses als Märtyrer für seine Glaubens-und Gewissensüberzeugung in den Tod gegangenen Priesters. Denn Hardheim hatte während der Wirkungszeit von Liborius Wagner noch zum Fürstbistum Würzburg gehört und man sah nach der Seligsprechung allen Grund und Anlass gegeben, den 9. Dezember eines jeden Jahres als dessen Todestag besonders zu begehen.

Zudem wurde in der Pfarrkirche St. Alban in Hardheim eine Gedenktafel in Form eines von dem Künstler Hans Fell aus Würzburg gestalteten Bronze-Reliefs angebracht. Denn nach der Priesterweihe von Liborius Wagner folgte von 1625 bis 1626 die einjährige Kaplanszeit von Liborius Wagner in Hardheim.

Dann ab 1626 sein segensreiches Wirken für seine Pfarrkinder als Pfarrer in Altenmünster-Suldorf in der Nähe von Schweinfurt unter schwierigsten Verhältnissen. Das auch für die evangelischen Christen im nachdrücklichen Bemühen, allen ein verständnisvoller Seelsorger und echter Nothelfer zu sein, wie berichtet wird.

Mitten im Dreißigjährigen Krieg wirkte er für die Wiederherstellung der Glaubenseinheit. Nach der Besetzung Frankens durch schwedische und deutsche Truppen im Oktober 1631 wurde der Pfarrer gefangen genommen. Auf Schloss Mainberg wurde er mehrere Tage lang gefoltert, um ihn zum Abfall vom katholischen Glauben zu zwingen. Dies allerdings erfolglos. Doch dann wurde er am 9. Dezember 1631 bei Schonungen mit einem Degen durchbohrt. Sein Grab ist in der Pfarrkirche zu Heidenfeld zu finden.

Um Einheit bemüht

Seitdem wird er auch besonders verehrt in Anerkennung seiner ihm zugesprochenen Vorstellungen vom Bemühen um den Frieden in der Welt und um die Einheit aller Christen. Zu seinem Gedenken gibt es im Würzburger Dom zudem eine Liborius-Wagner-Kapelle. Seine Verehrung wird schließlich auch an mehreren in der Diözese Würzburg entstandenen Liborius Wagner-Liedern deutlich. In einem von diesen wird zudem besonders sein Wirken als Kaplan in Hardheim und als Pfarrer in Altenmünster angesprochen.