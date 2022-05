Ein Stück Geschichte ist weg

Hardheim. Ein Stück Hardheimer Geschichte ist nun der Gebäudekomplex, der Anfang der 90er-Jahre auf die im Zuge der Hofackersanierung entstandene Freifläche an der Ecke Würzburger Straße/Steingasse gebaut worden war. Die Gebäude wurden dieser Tage komplett abgerissen.

Über die Jahre hatte es zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten und Gastronomiebetriebe beherbergt – alteingesessene Hardheimer mögen sich durchaus noch an den ersten Norma-Markt und an „Lauer’s Videotreff“ erinnern. Ebenfalls der Abrissbirne zum Opfer gefallen ist die ehemalige Metzgerei Böhrer, in der zuletzt ein Pizzaservice beherbergt war. An Ort und Stelle soll die Neukonzeption des Erfaparks umgesetzt werden (die FN berichteten). ad

